Son dakika haberleri... Muğla Datça'daki TV kulesi ve orman yangını sabotajlarını terör örgütü PKK üstlendi! Vatan Partisi'nden açıklama

Muğla'nın Datça ilçesinde TV kulesi ve orman yangını sabotajlarını yayınladıkları bildiriyle terör örgütü PKK üstlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Hâlâ 'otel dikmek için AKP yapmıştır' diyenler var. PKK/HDP'ye toz konduramıyorlar. PKK orman yakmış, 'Gezi ruhu' ise ölü taklidi yapıyor. Gezi Parkındaki ağaç da Datça'daki bilardo ıstakası mı?" ifadelerini kullandı

Muğla'nın Datça ilçesinde TV kulesi ve orman yangını sabotajlarını yayınladıkları bildiriyle terör örgütü PKK üstlendi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, şunları ifade etti.



"Datça'daki TV kulesi ve orman yangını sabotajlarını bildiriyle PKK üstlendi.



Hâlâ 'otel dikmek için AKP yapmıştır' diyenler var. PKK/HDP'ye toz konduramıyorlar.



PKK orman yakmış, 'Gezi ruhu' ise ölü taklidi yapıyor. Gezi Parkındaki ağaç da Datça'daki bilardo ıstakası mı?"



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