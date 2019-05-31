Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 00:43'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Bodrum ilçesi, Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 00:43'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.



AFAD'TAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Bodrum ilçesi, Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.



SON DEPREMLERİN LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



ulusal.com.tr