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Son dakika haberleri... Muğla'da deprem! AFAD'tan ilk açıklama (31 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 00:43'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Bodrum ilçesi, Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Son dakika haberleri... Muğla'da deprem! AFAD'tan ilk açıklama (31 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 00:43'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.3, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Bodrum ilçesi, Gökova Körfezi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

SON DEPREMLERİN LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #deprem
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