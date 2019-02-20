banner1002
Vatan Partisi adaylarını, adaylar projelerini açıkladı
Vatan Partisi adaylarını, adaylar projelerini açıkladı
Muğla'da maden sahasındaki heyelanda 3 tutuklama
Muğla'da maden sahasındaki heyelanda 3 tutuklama
108 kişi gözaltına alındı
108 kişi gözaltına alındı
Ayasofya'da semboller ortaya çıktı
Ayasofya'da semboller ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Mustafa İlker Yücel'den Binali Yıldırım'a yanıt

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Yücel, "Deniz kelimesini bakanlığın isminden kaldıracak kadar "denizci" olan Sayın Yıldırım'ın hayalindeki İstanbul şöyle;" ifadelerini kullanıp bir fotoğraf paylaştı

Son dakika haberleri... Mustafa İlker Yücel'den Binali Yıldırım'a yanıt

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Mustafa İlker Yücel, "Deniz kelimesini bakanlığın isminden kaldıracak kadar "denizci" olan Sayın Yıldırım'ın hayalindeki İstanbul şöyle;" ifadelerini kullanıp bir fotoğraf paylaştı



NE OLMUŞTU

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, canlı yayında itiraflarda bulunmuştu. Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'in "Mavi İstanbul" projesine de yanıt veren Yıldırım "Bazıları deniz taşımacılığıyla İstanbul'un sorunları yüzde yüz çözülür diyorlar. Ben denizciyim ömrüm bu işlerle geçti böyle bir şey yok." demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mustafa ilker yücel #binali yıldırım #AKP #vatan partisi
İlişkili Haberler
Binali Yıldırım ve Mustafa İlker Yücel arasında deniz polemiği
Binali Yıldırım ve Mustafa İlker Yücel arasında deniz polemiği
AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi adayı Yücel'in 'Mavi İstanbul' projesine yanıt verdi. Yıldırım, 'Bazıları deniz taşımacılığıyla İstanbul’un sorunları yüzde yüz çözülür diyorlar. Ben denizciyim ömrüm bu işlerle geçti böyle bir şey yok' dedi
Mustafa İlker Yücel Kağıthanelilerle buluştu
Mustafa İlker Yücel Kağıthanelilerle buluştu
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Kağıthanelilerle buluştu. Yücel, seçildiğinde önceliği istihdam ve işsizlik sorunlarına vereceğini kaydetti.
İstanbul için ilk başvuru yapıldı
İstanbul için ilk başvuru yapıldı
31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçim için Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ilk başvuruyu yapan isim oldu.
Son dakika haberleri... Vatan Partisi İBB adayı İlker Yücel, Mavi İstanbul projesini açıkladı
Son dakika haberleri... Vatan Partisi İBB adayı İlker Yücel, Mavi İstanbul projesini açıkladı
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, 31 Mart Yerel Seçimi için Yeditepeli İstanbul’a Yedi Renk projelerinden ilki olan "Mavi İstanbul" projesini Boğaz’da tekne turuyla kamuoyuna açıkladı
İlker Yücel'in gündeme getirdiği konu Meclis gündemine taşındı
İlker Yücel'in gündeme getirdiği konu Meclis gündemine taşındı
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel'in gündeme getirdiği konu Meclis gündemine taşındı. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kartal'daki binaya izin veren ismin AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olduğunu" söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündemi ise tanzim satışlarıydı.
Vatan Partisi Kartal'daki facianın sorumlularını belgelerle açıkladı
Vatan Partisi Kartal'daki facianın sorumlularını belgelerle açıkladı
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel,  Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan basın açıklamasıyla, Kartal'daki facianın sorumlularını belgeleriyle açıkladı
Vatan Partisi, Fransa Başkonsolosluğu önünde Macron'un skandal kararına yanıt verdi
Vatan Partisi, Fransa Başkonsolosluğu önünde Macron'un skandal kararına yanıt verdi
Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. İlker Yücel, bugün İstanbul'da Fransa Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözde Ermeni Soykırımı yalanını yeniden gündeme getirmesini eleştirdi
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel kimdir?
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel kimdir?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Mustafa İlker Yücel olduğunu açıkladı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.