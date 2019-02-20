Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Yücel, "Deniz kelimesini bakanlığın isminden kaldıracak kadar "denizci" olan Sayın Yıldırım'ın hayalindeki İstanbul şöyle;" ifadelerini kullanıp bir fotoğraf paylaştı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a yanıt verdi.



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Mustafa İlker Yücel, "Deniz kelimesini bakanlığın isminden kaldıracak kadar "denizci" olan Sayın Yıldırım'ın hayalindeki İstanbul şöyle;" ifadelerini kullanıp bir fotoğraf paylaştı







NE OLMUŞTU



AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, canlı yayında itiraflarda bulunmuştu. Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'in "Mavi İstanbul" projesine de yanıt veren Yıldırım "Bazıları deniz taşımacılığıyla İstanbul'un sorunları yüzde yüz çözülür diyorlar. Ben denizciyim ömrüm bu işlerle geçti böyle bir şey yok." demişti.



ulusal.com.tr