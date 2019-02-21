Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, "Planla yönetilmeyen, denetimin olmadığı, rüşvet çarklarının kurulduğu bir sistemde binalar deprem olmadan da çöker. Çöktü: 21 yurttaşı Kartal'da kaybettik. O betonu döken partiler şimdi "depreme önlem alacağız" diyor. İnandınız mı? Deprem öldürmez beton partileri öldürür." ifadelerini kullandı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, depremle ilgili açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Yücel şunları ifade etti:



"Planla yönetilmeyen, denetimin olmadığı, rüşvet çarklarının kurulduğu bir sistemde binalar deprem olmadan da çöker.



Çöktü: 21 yurttaşı Kartal'da kaybettik.



O betonu döken partiler şimdi "depreme önlem alacağız" diyor.



İnandınız mı?



Deprem öldürmez beton partileri öldürür.



İnşaat şehvetiyle kamu ve toplum yararını ayaklar altına alanlar ne deprem öncesi kaynakları önlemlere ayırır ne de deprem sonrası müdahale için gerekli çabayı gösterir.



'Geliyorum' diyen afete karşı önlem alabilecek tek kuvvet çıkar odaklarıyla hesaplaşabilecek kuvvettir!"



ulusal.com.tr



