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Son dakika haberleri... NATO'dan Türkiye, S-400 ve F-35 açıklaması

NATO'nun ABD'li komutanı Wolters, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kesinlikle pozitif" açıklamasında bulundu

Son dakika haberleri... NATO'dan Türkiye, S-400 ve F-35 açıklaması

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kesinlikle pozitif" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerginliğine ilişkin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters'tan açıklama geldi.

Wolters, şunları söyledi:

"S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız. 

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, gelecek hafta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde bir araya gelebilir"

ulusal.com.tr

Etiketler; #nato #türkiye #s-400 #F-35
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