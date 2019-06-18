NATO'nun ABD'li komutanı Wolters, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kesinlikle pozitif" açıklamasında bulundu

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kesinlikle pozitif" dedi.



ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerginliğine ilişkin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters'tan açıklama geldi.



Wolters, şunları söyledi:



"S-400 ve F-35'leri aynı noktada konumlandırmayacağız.



Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, gelecek hafta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde bir araya gelebilir"



ulusal.com.tr