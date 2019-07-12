Son dakika haberleri... NATO'dan Türkiye ve S-400 açıklaması geldi

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlanmasına dair NATO'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Operasyonların ve görevlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin eşgüdümlü olarak çalışması hayati önemdedir" ifadeleri kullanıldı

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlanmasına dair NATO'dan açıklama geldi.



Açıklamada, "Operasyonların ve görevlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin eşgüdümlü olarak çalışması hayati önemdedir" ifadeleri kullanıldı.



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan NATO yetkilisi, S-400 alımının Türkiye'ye bazı sonuçlar doğuracağını söyledi.



Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verilmişti.



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