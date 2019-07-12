Son dakika haberleri... NATO'dan Türkiye ve S-400 açıklaması geldi! Rus basınında geniş yer buldu

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlanmasına dair NATO'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Operasyonların ve görevlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin eşgüdümlü olarak çalışması hayati önemdedir" ifadeleri kullanıldı. Türkiye, Rusya ile Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesini 11 Nisan 2017’de imzalanmıştı. S-400'ler Rusya dışında sadece Çin'de var. Bütün sevkiyat bittiğinde Türkiye s 400 sistemlerine sahip 2. ülke olacak. Sevkiyat, Rus basınında da yankı uyandırdı. TASS haber ajansına göre Türkiye'ye teslimat, üç parti şeklinde gerçekleşecek. Kısa zamanda, ikinci parti de uçakla gönderilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla yaz sonuna doğru Türkiye'ye ulaştırılacak

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına başlanmasına dair NATO'dan açıklama geldi.



Açıklamada, "Operasyonların ve görevlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin eşgüdümlü olarak çalışması hayati önemdedir" ifadeleri kullanıldı.



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan NATO yetkilisi, S-400 alımının Türkiye'ye bazı sonuçlar doğuracağını söyledi.



Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma füzeleriyle ilgili açıklama yaptı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin, Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığı belirtildi.



Türkiye, Rusya ile Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesini 11 Nisan 2017’de imzalanmıştı.



Sevkiyat önümüzdeki günlerde de devam edecek. Eski adıyla Akıncı Hava Üssü yeni adıyla Mürted Hava Üssü'ne intikali yapılan S-400'lerin kurulumu, Türk ve Rus uzmanlar tarafından yapılacak.



S-400'ler Rusya dışında sadece Çin'de var. Bütün sevkiyat bittiğinde Türkiye s 400 sistemlerine sahip 2. ülke olacak.



RUS BASININDA GENİŞ YER BULDU



Sevkiyat, Rus basınında da yankı uyandırdı. TASS haber ajansına göre Türkiye'ye teslimat, üç parti şeklinde gerçekleşecek. Kısa zamanda, ikinci parti de uçakla gönderilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla yaz sonuna doğru Türkiye'ye ulaştırılacak.



ulusal.com.tr