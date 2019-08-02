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Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülkenin savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" dedi

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, S-400 sistemini herhangi bir üye ülkenin savunma sistemine entegre etmeyi planlamıyor" dedi

Etiketler; #nato #jens stoltenberg #s400
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