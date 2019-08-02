Son dakika haberleri... Netflix, Blutv, Puhutv gibi platformlar hakkında alınan karar yorum! "Özellikle Netflix'te pompalanan 'aşırı' cinsellik ve LGBT-İ içerikli diziler artık platform üyelerini tiksindirmiştir"

Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) liseli birimi Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Genel Başkan Yardımcısı Ali Murat Engin, Netflix, Puhutv, Blutv gibi internetten yayın yapan platformlar hakkında alınan kararla ilgili "RTÜK'ün Netflix, Blutv, Puhutv gibi platformları denetim altına alması doğrudur" ifadelerini kullandı. TLB Genel Başkan Yardımcısı Dilek Çınar da "Emperyalizmin ideolojik hegomonya araçları haline gelen bu platformların denetime alınması doğru karardır. Ayrıca şiddetin, uyuşturucunun, küfürün normalleştirilmesine izin verilmemeli gerekli denetim ve yaptırım uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı

Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) liseli birimi Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Netflix, Puhutv, Blutv gibi internetten yayın yapan platformların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimine girmesini değerlendirdi.



Yapılan paylaşımlar şu şekilde:



"Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Dilek Çınar: Netflix, BluTV, Puhutv RTÜK denetimine alındı. Emperyalizmin ideolojik hegomonya araçları haline gelen bu platformların denetime alınması doğru karardır. Ayrıca şiddetin, uyuşturucunun, küfürün normalleştirilmesine izin verilmemeli gerekli denetim ve yaptırım uygulanmalıdır.



TLB Genel Başkan Yardımcısı Ali Murat Engin: RTÜK'ün Netflix, Blutv, Puhutv gibi platformları denetim altına alması doğrudur!



Emperyalizmin bu araçlarla genç yaşta cinsellik, eşcinsellik, uyuşturucu, küfür, şiddet propagandası yapması ve 'normalleştirmesi' kurmaya çalıştığı kültürel ve ideolojik hegemonyanın parçasıdır.



Özellikle Netflix'te pompalanan 'aşırı' cinsellik ve LGBT-İ içerikli diziler artık platform üyelerini tiksindirmiştir.



Ancak hedef kitle 16 17 yaşındaki internette yoğun zaman geçiren gençlerdir. RTÜK'ün müdahalesi bunadır!



Sadece cinsellik de değil. Blutv'nin en büyük yapımlarından Sıfır Bir Adana'da silahlı çeteler uyuşturucu savaşı veriyor, uyuşturucuya karşı olanlar taş atar gibi mermi sıkıyor, insan öldürüyor.



Bunları yaparken iki kelimeden biri küfür olmalı ki uyuşturucu kullanımı azalsın!



Gelelim puhutv'ye.



Sosyal medyayı sallayan, bütün gençlerin favori dizisi Fi, Çi ve Pi dizisi. Dünyaya bir psikopatın gözünden bakmamızı "sağlayan" bu dizinin açıklaması şöyle: "Hayatı değiştiren, kişinin aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir." Yani şiddet



Bu flood demek değil ki RTÜK hata yapınca susacağız. Ancak şunu unutmayacağız, bir ülkenin bölünmesinin yolu o ülkenin gençliğini, dilini, milli birliğini yok etmekten, kendine yabancılaştırmaktan geçer. İşte dizilerin çoğu buna hizmet ediyor!



Türk gençliği buna izin vermeyecek!"



ulusal.com.tr