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Son dakika haberleri... Netflix, BluTV, Puhutv ve YouTube gibi internet televizyonları hakkında flaş karar

İnternet üzerinden yayın yapan yurtiçi ve yurtdışı televizyon kanallarına RTÜK denetimi getirildi

Son dakika haberleri... Netflix, BluTV, Puhutv ve YouTube gibi internet televizyonları hakkında flaş karar

Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), internet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonlarına yeni düzenleme getirdi.

Buna göre internet üzerinden yayın yapan televizyonların yurtiçi-yurtdışı kaynaklı olanları RTÜK denetimine dahil olacak ve bu kurumların yurtdışı kaynaklı olanları Türkiye’de şirket kurmak zorunda kalacak.

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”le yapılan düzenlemeler bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı.

Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rtük #netflix #blutv #puhutv #youtube
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