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Son dakika haberleri... Niğde'de 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Niğde'de 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

Son dakika haberleri... Niğde'de 1 asker şehit oldu

Niğde'de 1 asker şehit oldu.

Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen Arama/Kurtarma ekibinde görevli bir Kahraman silah arkadaşımız helikopterden düşmek suretiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Niğde
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