Son dakika haberleri... Nihat Genç'ten Can Ataklı'ya yanıt: Buyrun ben buradayım, hodri meydan

Gazeteci yazar Nihat Genç, gazeteci yazar Can Ataklı'ya yanıt verdi.



Ataklı, Genç'in "Halk TV Ayşenur Arslan programı 12.15, Kaftancıoğlu, çözüm sürecini başlattığını ilan etti, çözümün 'Demokratik İttifak' bileşenlerinin beklentisi olduğunu söyledi, başta İmamoğlu'na oy verenler, CHP, İyi parti, Saadet, Halk TV'ye Sözcü, ODA TV'ye Cumhuriyet’e hayırlı olsun..." ifadelerine "Sevgili Nihat Genç; lütfen bu twitinin altındaki yorumlara bir bak. Ne kadar az destek olduğunu göreceksin. Eleştirenlerin hepsini trol veya hain olarak değerlendirmek mümkün mü? Bir düşün ne olur 'acaba bende de bir hata var mı?' diye." cevabını yazdı.



GENÇ'TEN ATAKLI'YA YANIT: HODRİ MEYDAN



Can Ataklı'nın bu cevabına yanıtlar yazan Nihat Genç, şu ifadeleri kullandı:



"Can Ataklı bey! Gazetecisiniz, pekala tv'nizde ve köşenizde hatalarımı söyleyebilir, istediğiniz dozda eleştiri yapabilirsiniz, açık dürüst şekilde bir bir sıralarsanız biz de hatalarımızı öğrenmiş oluruz. Yürekli gazeteciler net ve harbi konuşur sevmediği şeyleri tek tek söyler.



Buyrun ben buradayım,hodri meydan, lafı yuvarlamadan karambola getirmeden açıkça söyleyin biz de neymiş hatamız görür düzeltir ya da cevap veririz.



Soylu insanlar onur ve haysiyet ve yazarlık kariyerleri için 'açık' 'anlaşılır' konuşur, cevabınızı bekliyorum, attığıınız lafı argüman ve kanıt ve neyse görüşlerinizle desteklemeyip kaçarsanız, bizim de elimiz armut toplamıyor.



Üstelik izleyiciler bir trolle yazar arasındaki farkları öğrenmiş olup, neşeleri yerine gelir."



