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Son dakika haberleri... Nöbette silahı kazara ateş alan asker Mustafa Önlemeç şehit oldu

Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan asker Mustafa Önlemeç, silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Şehidin Isparta'da yaşayan ailesine acı haber iletildi

Son dakika haberleri... Nöbette silahı kazara ateş alan asker Mustafa Önlemeç şehit oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan asker Mustafa Önlemeç'in, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.

Mustafa Önlemeç’in şehit olduğu haberi Isparta’nın Yalvaç ilçesinde oturan ailesine Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz ve beraberindeki heyet tarafından verildi.

HULUSİ AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başsağlığı mesajı yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur.Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari
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