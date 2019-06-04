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Son dakika haberleri... O imam açığa alındı

Gaziantep'te, bayram namazı önceki vaazında, "Keşke savaşı kaybetseydik" diyen cami imamı açığa alındı.

Son dakika haberleri... O imam açığa alındı

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'nde bayram namazı için gidenler, cami imamının vaaz sırasında, 'Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. Anlatılan kahramanlıkların hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" ifadelerini kullandığını anları sosyal medyada paylaştı.

İmamın, söylediği öne sürülen sözler kısa sürede sosyal medya sayfalarında tepki topladı. 

İmam hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Gaziantep Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada imamın açığa alındığı belirtildi: 
 
"İlimiz Şahinbey ilçesi İyinacar Camisi'nde bayram namazında yapılan vaazla ilgili sosyal medya ve basında yer alan haberler üzerine idari soruşturma başlatılmış, ilgili görevli bu kapsamda açığa alınmıştır" 

Etiketler; #gaziantep
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