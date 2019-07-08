Son dakika haberleri... ODTÜ'de yurt gerilimi! TGB'den açıklama

ODTÜ'de yurt gerilimi yaşandı. Rektörlük, ihtiyacın karşılanması için yurt yapılacağını duyurdu. Ancak bir grup öğrenci, ağaçların kesileceği endişesiyle tepki gösterdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ÖDTÜ) kampüsünde ağaçların kesilerek yurt binası yapılmasına, bir grup öğrenci karşı çıktı. Yaklaşık 55 gündür eylem yapan öğrenciler, alandan dışarı çıkarıldı.



İş makineleri kampüs alanına girerek ağaçları kesmeye başladı. Öğrencilerin eylemi üzerine ODTÜ Rektörü Verşan Kök, yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "Yurt için kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek" denildi.



Açıklamada yurdun öğrencilerin barınma ihtiyacını gidermek için şart olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Bugün için üniversitemizin yurt ihtiyacı yaklaşık bin 750 kişilik. KYK yurdunun tamamlanması ile halen Ankara ilinde farklı KYK yurtlarında kalan 434 öğrencimiz de tercih etmeleri halinde kampüsümüzdeki bu yurtta kalabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.



Öğrenciler, ağaçsız bir bölgeye yurt yapılmasını istiyor.



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) de olayla ilgili açıklama yaptı. Yurt projesini desteklediklerini duyurdu ve öğrencilerin yetersiz yurt nedeniyle mağdur oldukları belirtildi. Birlik, yaptığı açıklamada "Akıl, bilim ve sorumlulukla, öğrencilerin derdine çözüm olan bu yurt projesini destekliyoruz. Tüm ODTÜ ailesinin de konuya sağduyu ile yaklaştığına eminiz" ifadelerini kullandı.



TGB Ankara İl Yöneticisi ve ODTÜ öğrencisi Tolga Dişçi de olayı anlattı.



ulusal.com.tr

