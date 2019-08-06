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SON DAKİKA HABERLERİ... Önemli Sosyal Sigortalar Kurumu SSK emeklilikte yaşa takılanlar EYT, SGK girişi staj başlangıcı olanların dikkatini çeken açıklamalar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ve bu tarihten sonrasıyla ilgili kritik bilgiler paylaştı. Sosyal Sigortalar Kurumu SSK işe başlama tarihine göre de bilgiler aktaran Erdursun, kimlerin emeklilikte yaşa takılan EYT kimlerin de emeklilikte prime takılanlar EPT olduğunu açıkladı

SON DAKİKA HABERLERİ... Önemli Sosyal Sigortalar Kurumu SSK emeklilikte yaşa takılanlar EYT, SGK girişi staj başlangıcı olanların dikkatini çeken açıklamalar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sosyal Sigortalar Kurumu SSK işe başlama tarihine göre emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin bir kısmının emeklilikte prim problemi olduğunu ve bu durumda olanların EYT'li değil emeklilikte prime takılanlar EPT'li olduğunu kaydetti.

Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan EYT'lilerden ilk Sosyal Güvenlik Kurumu SGK girişi sonrası belirli süre çalışmasının olmaması ve daha sonra BAĞ-KUR'lu olanlar, sigorta işe başlama tarihine göre emeklilikte yaşa takılan olsalar dahil SSK yerine BAĞ-KUR şartlarına geçtiklerini belirterek EYT'li olamayabileceklerini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı, 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan EYT'lilerden ilk SGK girişi staj başlangıcı olanların staj sonrası çalışması 8 Eylül 1999 sonrası ise bu kişinin EYT'li olmadığının altını çizdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ssk #sosyal sigortalar kurumu #sgk #sosyal güvenlik kurumu #emeklilikte prime takılanlar #ept #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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