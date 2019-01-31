İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'a yağışın 1 saat sonra başlayacağını duyurdu. Şen, yağışın yarın akşam biteceğini aktardı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağışın 1 saat sonra etkili olacağını duyurdu.



Şen, yağışın yarın akşam saatlerinde biteceğini aktardı.



Orhan Şen'e göre, Akdeniz ve Ege bögelerinde bugün ve bu gece saatlerinde de kuvvetli olacak.



Yarın yağışın hafifleyeceğini ve biteceğinin bilgisini veren Prof. Dr. Şen, yeni yağışın önümüzdeki hafta salı günü etkili olacağını belirtti.



Şen, bugün ve yarın sıcaklıkların biraz düşeceğini ama hafta sonu ve hafta başı sıcaklıkların 5-6 derece artacağının altını çizdi.



ulusal.com.tr