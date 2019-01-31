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Son dakika haberleri... Orhan Şen'den yağış açıklaması (1 Şubat 2019 Cuma İstanbul İzmir hava durumu)

İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da 1 saat sonra başlayacağını ilettiği yağış etkili oldu. Şen, yağışın yarın akşam biteceğini aktardı

Son dakika haberleri... Orhan Şen'den yağış açıklaması (1 Şubat 2019 Cuma İstanbul İzmir hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da 1 saat sonra etkili olacağını duyurduğu yağış kendini gösterdi.

Şen, yağışın yarın akşam saatlerinde biteceğini aktardı.

Orhan Şen'e göre, Akdeniz ve Ege bögelerinde bugün ve bu gece saatlerinde de kuvvetli olacak.

Yarın yağışın hafifleyeceğini ve biteceğinin bilgisini veren Prof. Dr. Şen, yeni yağışın önümüzdeki hafta salı günü etkili olacağını belirtti.

Şen, bugün ve yarın sıcaklıkların biraz düşeceğini ama hafta sonu ve hafta başı sıcaklıkların 5-6 derece artacağının altını çizdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #orhan şen #istanbul #Hava durumu #yağış
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