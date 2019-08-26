Terör örgütü PKK, İzmir'de 500 hektar alanın küle döndüğü yangın başta olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarını üstlendi

Terör örgütü PKK, İzmir başta olmak üzere birçok orman yangını üstlendi.



Terör örgütünün uzantısı, şu yangınları üstlendi:



"24 Ağustos günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan



24 Ağustos günü Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alan



24 Ağustos günü Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alan



24 Ağustos günü Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alan



22 Ağustos günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alan



22 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan



19 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan



18 Ağustos günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı



18 Ağustos günü İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alan



18 Ağustos günü İzmir’in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge



18 Ağustos günü İzmir’in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan



17 Ağustos günü İzmir’in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan



12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları



11 Ağustos günü İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan



11 Ağustos günü Mersin’in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan



11 Ağustos günü Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan



11 Ağustos günü Antalya’nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan



11 Ağustos günü Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan



10 Ağustos günü Çanakale’nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan



7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan



4 Ağustos günü İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan



24 Temmuz günü Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alan



23 Temmuz günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan



22 Temmuz günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan



22 Temmuz günü İstanbul’un Şile ilçesinde ormanlık alan



21 Temmuz günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan



11 Temmuz günü Muğla’nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan"



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