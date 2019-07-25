Son dakika haberleri... Osmaniye Kadirli'de deprem (25 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Osmaniye Kadirli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 00:03'te Osmaniye Kadirli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.