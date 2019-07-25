Doğu Perinçek'ten Lozan mesajı
Doğu Perinçek'ten Lozan mesajı
Bahçeli'den 'Lozan Barış Antlaşması' paylaşımı
Bahçeli'den 'Lozan Barış Antlaşması' paylaşımı
Polis merkezine terör saldırısı
Polis merkezine terör saldırısı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Osmaniye Kadirli'de deprem (25 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Osmaniye Kadirli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Osmaniye Kadirli'de deprem (25 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 00:03'te Osmaniye Kadirli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.