Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) mensupları, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı.
ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklamıştı.
ulusal.com.tr
ÖSO mensupları, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girmeye başladı
Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) mensupları, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girmeye başladı.
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