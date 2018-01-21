Afrin operasyonundan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün saat 17:00'de başlayan Zeytin Harekatı'nda 72 uçakla 108 hedef vurulmuştu. Sabah saatlerinde gelen habere göre, Özel Kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti

Afrin'e dün başlayan hava operasyonu sonrası bugün, sabah saatlerinde Özel Kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.



Operasyonun başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyulmaya başlandı.



​TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.





Ayrıntılar gelecek....