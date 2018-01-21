Afrin'e dün başlayan hava operasyonu sonrası bugün, sabah saatlerinde Özel Kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.
Operasyonun başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyulmaya başlandı.
TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.
Ayrıntılar gelecek....
Afrin operasyonundan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün saat 17:00'de başlayan Zeytin Harekatı'nda 72 uçakla 108 hedef vurulmuştu. Sabah saatlerinde gelen habere göre, Özel Kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti
Afrin'e dün başlayan hava operasyonu sonrası bugün, sabah saatlerinde Özel Kuvvetler ve komandolar 2 noktadan sınırı geçti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.