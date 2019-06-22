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Son dakika haberleri... Özge Ulusoy'dan Berat Albayrak iddiaları sonrası bu paylaşım geldi

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, hakkında çıkan iddialar sonrası bugün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ulusoy'un paylaşımında "Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan... Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim" ifadeleri yer aldı

Son dakika haberleri... Özge Ulusoy'dan Berat Albayrak iddiaları sonrası bu paylaşım geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile hakkında çıkan iddialar sonrası ünlü sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özge Ulusoy, şunları yazdı:

"Her zaman olduğu gibi bu sabah da şahane konuklarla Hayat Güzeldir dedik. 

@hayatguzeldirtv @showtv yarın sabah da yepyeni konuklarla devam edeceğiz...

Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan...

Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim"

Ekşi Sözlük'te Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü sunucu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar yer almıştı. Albayrak'ın talebi üzerine Ekşi Sözlük'te yer alan sayfa erişime engellenmişti

ulusal.com.tr

Etiketler; #özge ulusoy #berat albayrak #ekşi sözlük
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