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Son dakika haberleri... Özge Ulusoy'un Berat Albayrak iddiaları sonrası paylaşımında dikkat çeken ayrıntı

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile hakkında çıkan iddialar sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir detay yer aldı. Ulusoy, takipçilerinin gönderisine yorum yapmasını kapattı. Ulusoy'un neden böyle bir karar alındığı bilinmiyor

Son dakika haberleri... Özge Ulusoy'un Berat Albayrak iddiaları sonrası paylaşımında dikkat çeken ayrıntı

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile hakkında çıkan iddialar sonrası sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Ulusoy'un paylaşımında dikkat çeken bir detay yer aldı.

Ünlü sunucu, paylaşımına diğer takipçilerin yorum yapmasını kapattı.

Ulusoy'un paylaşımın neden yoruma kapattığı bilinmiyor.

Ünlü sunucu Özge Ulusoy, paylaşımında "Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan...Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #özge ulusoy #berat albayrak
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