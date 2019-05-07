Pegasus Hava Yolları tarafından "6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." açıklaması yapıldı. Onur Air ve Atlasglobal hava yolları şirketlerinden de 23 Haziran için karar alındığı belirtildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi.



İstanbul seçimi 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak.



Pegasus Hava Yolları da bir duyuru yaptı.



Duyuru şu şekilde:



"6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor.



Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir.



Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz."



ONUR AIR'DEN DE KARAR



Onur Air tarafından şu açıklama yapıldı:



"23 Haziran 2019 seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 7 Mayıs 2019 tarihinden önce alan yolcularımız 1 Haziran’a kadar 0850 210 66 87 numaralı çağrı merkezimizi arayarak 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak değişiklik yapabilecek veya bilet ücretlerini kesintisiz iade alabilecektir."



ATLASGLOBAL'DEN AÇIKLAMA



Atlasglobal tarafından açıklama yapıldı:



"23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine uçuşları denk gelen yolcularımız biletlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Konu ile alakalı detaylı bilgiye çağrı merkezimizden (0850 222 00 00) ya da http://bit.ly/2JsxxB8 adresinden ulaşabilirsiniz."



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