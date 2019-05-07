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Son dakika haberleri... Pegasus'tan 23 Haziran kararı

Pegasus Hava Yolları tarafından "6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor. Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Pegasus'tan 23 Haziran kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

İstanbul seçimi 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak.

Pegasus Hava Yolları da bir duyuru yaptı.

Duyuru şu şekilde:

"6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran 2019’u kapsayan biletinizlerinizde, değişiklik ve kesintisiz iade ile iptal hakkınız bulunuyor.

Bu biletinize bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu biletiniz bulunuyorsa, bu biletiniz için de aynı haklarınız geçerlidir. 

Talepleriniz için son tarih 31 Mayıs olup 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #pegasus #23 haziran #ysk #istanbul #seçim
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