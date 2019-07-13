Son dakika haberleri... Pençe-2 Harekatı başladı! Operasyona ATAK ve İHA'lar da katıldı! "PKK hedefleri ateş altına alındı"

Bölücü terör örgütüne karşı yeni bir operasyon daha başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-2 operasyonun icra edildiğini duyurdu. ATAK ve İHA'ların destek verdiği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınakların imhası ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." denildi

Topçu birlikleri, F-16, İHA'lar... Bölücü terör örgütü dört koldan kuşatıldı. Havadan ve karadan kıskaca alınan PKK'lılara bir darbe daha indirilmek üzere. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonu kapsamında yeni gelişmeler elde edildi. Bunun neticesinde Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 operasyonun başlatıldığını duyurdu.



Operasyon S-400'lerin sevkiyatının yapıldığı günün akşamında saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde icra edildi.



Komandolar, belirlenen noktaları kuşattı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri PKK'lı teröristlerin bulunduğu noktaları ateş altına aldı.



Pençe-2 operasyonuna ATAK helikopterleri ve İHA'lar da destek veriyor.



Harekatta Hakurk bölgesindeki mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.



Terör uzmanlarına göre birinci harekata göre bu operasyonda nüfuz daha da genişliyor, derinleşiyor. Teröristlerin mağaraları yok edilirek örgütün lojistik kanalının çökertileceği öngörülüyor.



Harekatın ileriye doğru genişletildiğini belirten uzmanlar, Kandil'e dikkat çekti.



HAREKAT BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." denildi.



ulusal.com.tr

