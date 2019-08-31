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SON DAKİKA HABERLERİ! Pençe-3 harekatında EYP imha edildi! Kıran-2 operasyonunda 2 PKK'lı yakalandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-3 operasyonu devam ediyor. Tespit edilen tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Yurt içinde ise Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayan Kıran-2 operasyonu PKK'lılara göz açtırmıyor. Nusaybin ilçesinde Suriye’den Türkiye'ye eylem yapmak için gönderilen 2 PKK'lı yakalandı

SON DAKİKA HABERLERİ! Pençe-3 harekatında EYP imha edildi! Kıran-2 operasyonunda 2 PKK'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe-3 operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Sinat Haftanin bölgesinde doçka mevzisi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine tuzaklanmış çoklu el yapımı patlayıcı bulundu. 

Radyo frekans kontrollü çoklu EYP, güvenlik güçlerince imha edildi.

Yurt içinde ise Mardin, Şırnak ve Batman illerini kapsayan Kıran-2 operasyonu PKK'lılara göz açtırmıyor.

Nusaybin ilçesinde Suriye’den Türkiye'ye eylem yapmak için gönderilen 2 PKK'lı yakalandı.

Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe-3 #kıran-2 #operasyon #son dakika haberleri
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