Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu" açıklaması yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu"



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