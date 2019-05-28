Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Daha önce BTÖ tarafından yerleştirilmiş mayın ve EYP’ler etkisiz hale getirilmekte, tespit edilen sığınak ve barınaklar imha edilmektedir. Şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan BTÖ’ye ait barınak ve sığınaklar imha edilmiştir." açıklaması yapıldı. MSB'nin açıklamasında, "Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine Pençe Operasyonu'nda şu ana kadar 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından dün başlatılan Pençe harekatının yeni safhası planlandığı şekilde başarı ile devam ediyor.



Operasyonda şu ana kadar 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'nin açıklaması şu şekilde:



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan Pençe harekatının yeni safhası planlandığı şekilde başarı ile devam etmektedir.



Gece icra edilen hava hücum harekâtı ile bölgeye indirilen komando birliklerimiz, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.



Daha önce BTÖ tarafından yerleştirilmiş mayın ve EYP’ler etkisiz hale getirilmekte, tespit edilen sığınak ve barınaklar imha edilmektedir.



Şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan BTÖ’ye ait barınak ve sığınaklar imha edilmiştir.



Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir."



ZAP VE KANDİL'E HAVA HAREKATI



MSB'nin açıklamasında, "Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.



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