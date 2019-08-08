Pentagon, ABD Kongresi'ne Suriye'deki son durumla ilgili rapor sundu. Raporda tonlarca mühimmat ve silah verilen PKK'nın IŞİD'e karşı yetersiz olduğu vurgulandı. Bölge halkının SDG'ye karşı öfkeli olduğu kaydedilen raporda Rusya, İran ve Suriye'nin SDG, PKK/YPG'ye karşı bölge halkına destek verdiği belirtildi. Amerikalılar kurdurdukları kantonlarda halk isyanı çıkmasından endişe ediyor.

ABD'de yayınlanan bir rapor, Suriye'deki durumun ABD açısından arapsaçına döndüğünü ortaya koydu.



Pentagon'un ABD Kongresi'ne sunduğu Doğal Kararlılık Operasyonu Dönem Raporu'nda Suriye'nin kuzeyinde halkın, başını YPG/PKK'nın çektiği SDG'ye karşı isyan etme ihtimali üzerinde duruluyor.



ABD'nin Suriye planının bütünüyle çökebileceği uyarısında bulunuluyor.



Pentagon Raporu'nda ABD güçlerinin Suriye'den kısmı çekilmesini tamamladığı ifade ediliyor. ABD Ordusu'nun Suriye'nin kuzeydoğusu ve Ürdün sınırında bir çöl garnizonunda kısıtlı güç bıraktığı söyleniyor.



ABD'nin tonlarca silah ve mühimmat vermesine rağmen SDG'nin kantonlarda iktidarı sağlayamayacağı belirtiliyor. Pentagon Raporu'nda ABD'nin gözetiminde oluşturulan bölgesel yönetimlerin çökebileceği uyarısı yapılıyor.



Raporda SDG'nin sadece IŞİD esirlerini değil, bölge halkını da kamplarda tuttuğu itiraf ediliyor. Bölge halkının SDG yönetimine karşı düzenlediği protestoların bir halk isyanına dönüşebileceği yine Pentagon Raporu'nda yer alıyor.



Raporun en dikkat çekici bölümü ise bölge halkının memnuniyetsizliğinden Türkiye'nin değil ama Rusya, İran ve Suriye'nin faydalanabileceği yazması.



Pentagon Raporu'nda ise PKK/PYD'nin başını çektiği SDG'ye karşı Rusya, İran ve Suriye'nin bölge halkına yardım ederek SDG'nin al aşağı edilmesinden endişe ediliyor.



Pentagon'un Doğal Kararlılık Operasyonu Dönem Raporu'nda 100 bin kişi olduğu belirtilen toplam "ortak güçlerin" sayısının 110 bine yükseltilmesi için çalışmaların yapıldığı da kaydedildi.





ulusal.com.tr