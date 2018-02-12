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Son dakika haberleri: Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı

Son dakika haberleri: Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı

Etiketler; #hdp #pervin buldan #Sırrı Süreyya Önder
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