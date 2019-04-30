Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin de hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.



Bakanlık Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu.



Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.



MSB'nin açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.



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