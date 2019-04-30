Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin de hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (26) şehadet haberi, Çankırı'da yaşayan ailesine verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.



Bakanlık Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu.



Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.



MSB'nin açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.



ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (26) şehadet haberi, Çankırı'da yaşayan ailesine verildi.



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