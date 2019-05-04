Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, PKK-YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesindeki açtıkları atışlar sonucunda 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. TSK, teröristlere ait belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır." açıklaması yaptı. Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan askerin ağır değil hafif yaralı olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azez'de bir yüzbaşımız şehit oldu, bir binbaşımız yaralandı. Yüzbaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi. MSB tarafından "Hakkari sınır bölgesinde teröristlerin hava atışı nedeniyle 3 asker şehit oldu." açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, PKK-YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesindeki açtıkları atışlar sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.



TSK, TERÖR HEDEFLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlere ait belirlenen hedefleri ateş altına aldı.



BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI



MSB'nin yaptığı açıklama şöyle:



"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 04 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.



Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."



'HAFİF YARALI'



Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan askerin ağır değil hafif yaralı olduğu bildirildi.



"YÜZBAŞI ŞEHİT, BİNBAŞI YARALI"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azez'de bir yüzbaşımız şehit oldu, bir binbaşımız yaralandı. Yüzbaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.



HAKKARİ'DE 3 ASKER ŞEHİT



MSB, Hakkari'de 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.



Bakanlık açıklaması şöyle:



"Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.



Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."



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