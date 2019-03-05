Suriye Afrin bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldığı bildirildi. Bölgeden bulunan ateş destek vasıtalarının teröristlere gerekli karşılığı verdiği açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Suriye'de teröristler tarafından ateş açıldığını belirtti.



MSB'nin açıklamasına göre, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG teröristlerince taciz ateşi açıldı.



Ateşe gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir."



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