Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Suriye'de teröristler tarafından ateş açıldığını belirtti.
MSB'nin açıklamasına göre, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG teröristlerince taciz ateşi açıldı.
Ateşe gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir."
ulusal.com.tr
Suriye Afrin bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldığı bildirildi. Bölgeden bulunan ateş destek vasıtalarının teröristlere gerekli karşılığı verdiği açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Suriye'de teröristler tarafından ateş açıldığını belirtti.