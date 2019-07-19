Son dakika haberleri... Prof. Dr. Doğan Perinçek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, önemli uyarılarda bulundu.
Doğan Perinçek, şunları belirtti:
"Çan yakınında 281 yıl önce 7 büyüklük dolayında bir deprem olmuş.
Ayrıca Biga-Çan-Bayramiç hattında yer alan FAYLAR kısa değil.
Bana göre 7 ve yukarısında deprem yaratacak potansiyelleri var."
ulusal.com.tr
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, "Çan yakınında 281 yıl önce 7 büyüklük dolayında bir deprem olmuş. Ayrıca Biga- Çan- Bayramiç hattında yer alan FAYLAR kısa değil. Bana göre 7 ve yukarısında deprem yaratacak potansiyelleri var." uyarısında bulundu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, önemli uyarılarda bulundu.