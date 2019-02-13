İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu, önemli açıklamalarda ve kritik uyarılarda bulundu. Kadıoğlu, “10 yıl önce 150 bin bina incelendi ve 50 bine yakın binanın riskli olduğu adres bazlı tespit edildi” ifadelerini kullanarak “Deprem bağımsız Beylikdüzü ve Büyükçekmece de heyelandan dolayı 2800 civarı risk altında yapı var.” şeklinde paylaşım yaptı. Kadıoğlu, “akanlık ve belediye gerçekten bir şey yapmak istiyorsa burlardan işe başlasın” ifadelerini kullandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı.



Kadıoğlu, heyelanlı bölgelere hala imar izni verildiğini belirtti.



10 yıl önce 150 bin binanın incelendi ve 50 bine yakın binanın riskli olduğunun adres bazlı tespit edildiğinin bilgisini aktaran Kadıoğlu şunları paylaştı:



“Kulaklarımla duyup gözlerimle gördüğüm ve aklımla kaydettiğim üç olaya üç tanıklığım: 1) "Depremle ilgili hiçbir şey yapmayacağım, deprem olduktan sonra geride kalanlar yapsın" diyen bir ... Başkanı.



Kulaklarımla duyup gözlerimle gördüğüm ve aklımla kaydettiğim üç olaya üç tanıklığım: 2) "Beni buranın başına getirdiler ama anladığım bir şey değil ve ne yapacağımı bilmiyorum" diyen birinin, ... olarak atanması.



Kulaklarımla duyup gözlerimle gördüğüm ve aklımla kaydettiğim üç olaya üç tanıklığım: 3) "Deprem Allah'ın işi(!), Allah'ın işine ne karışıyorsun" diyen birinin ilgili yere ... Başkanı yapılması.



Bu kentte yaşayan bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum: 5 yıl sonra hangi strateji ve projelerle ve hangi bütçe ile bu riskli binalardan % kaçını iyileştirmiş veya bu riski ortadan kaldırmış olacaksınız?



10 yıl önce 150 bin bina incelendi ve 50 bine yakın binanın riskli olduğu adres bazlı tespit edildi. Deprem bağımsız Beylikdüzü ve Büyükçekmece de heyelandan dolayı 2800 civarı risk altında yapı var. Bakanlık ve Belediye gerçekten bir şey yapmak istiyorsa burlardan işe başlasın



Valiye, Bakana ve sayın Cumhurbaşkanına YALAN söylemeyi bıraksınlar. Heyelanlı bölgelere de hala imar izni veriliyor”



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