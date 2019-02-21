Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen deprem sonrası açıklamada bulundu. Perinçek, "7'lik deprem kapıda" dedi

Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.4'lük deprem sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, önemli uyarılarda bulundu.



Perinçek, "Erdek, Biga, Çan, Bayramiç hattı alarm vermeye devam ediyor. 7'lik deprem kapıda" dedi.



Perinçek'in sosyal medyadan yaptığı uyarı şöyle;

Depremle ilgili aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Erdek, Biga, Çan, Bayramiç hattı alarm vermeye devam ediyor.

7 lik deprem kapıda,

Yetkililer ise uyumaya devam. AFAD ve diğerleri sizin kuruluş nedeniniz ne acaba. Görevinizin farkında mısınız?

Yoksa sadece aldığınız maaşımı düşünüyorsunuz?

Yıllardır söylüyoruz. Bari köylere gidin size maliyeti olmayan eğitimi halka verin. Göreviniz en azından bu değil mi?

Şimdi tedbir almayanlar. Deprem olup binalar yıkılınca deprem alanında boy göstermeye başlarlar.

Muhalefeti iktidarı, yetkilisi yetkisiz i orada olacaktır. Ama ne için!

Deprem sonrası enkazın yanında halkımız size soru sorduğunda ne cevap vereceksiniz?

Uyuyorduk, uyandık geldik mi diyeceksiniz.

Yoksa depremi fırsat bilip oy için şirin mi gözükmeye çalışacaksınız?

Yöre halkımıza geçmiş olsun diyorum. Sizde artık biraz sesinizi yükseltin. Olacakları sağır sultan duydu, yetkililer duymadı. Belki sesinizi yükseltirseniz bir duyan olur.

Not: ben uyarmaktan bıktım, artık yazmayacaktım. Fakat özelden ve sayfalarımdan çok sayıda soru aldım. Bu nedenle bu paylaşımı mı yapıyorum.





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