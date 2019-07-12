Son dakika haberleri... Pucca Pınar Karagöz'e 7 yıl hapis cezası! Pucca'dan ilk açıklama

Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, 7 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Pucca, "Günaydın arkadaşlar, az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. 7 sene, 7... Escobar ile ilgili attığım twit yüzünden. 7 sene hapis cezası aldım, Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene hapis ne demek ya, ne demek?" ifadelerini kullandı

Pucca ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, 7 yıl hapis cezası aldığını açıkladı.



Pucca, kararı öğrendikten sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.



Açıklamada şunları belirtti:



"Günaydın arkadaşlar, az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. 7 sene, 7... Escobar ile ilgili attığım twit yüzünden. 7 sene hapis cezası aldım, Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene hapis ne demek ya, ne demek? Bir attığım twit yüzünden ya. 7 sene ne demek ya? 7 sene ne demek? Ben ne yapacağım ya. Ben size ne yaptım?"



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