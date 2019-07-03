Son dakika haberleri... Putin'den Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye ile partnerliğimiz stratejik düzeyde, Erdoğan’la sürekli temas halindeyiz" dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın da aralarında bulunduğu büyükelçilerin güven mektuplarını sundukları törende yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile partnerliğinin stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki Aleksandrovskiy salonunda bugün gerçekleştirilen törenle yeni 18 büyükelçinin güven mektuplarını alıyor.



Görevine 14 Ocak 2019'da başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da büyükelçiler arasında bulunuyor.



Törende konuşan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliği stratejik düzeyde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.



ulusal.com.tr