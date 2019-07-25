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Son dakika haberleri... Putin'den Türkiye kararı: O kişilere vize kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya'ya girişlerinde vize ve görevlendirme şartı aranmayacak

Son dakika haberleri... Putin'den Türkiye kararı: O kişilere vize kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verdi. 

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İmzalanan kararnameyle, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine, aile üyelerine ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verildi.

Kararnamenin ayrıca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.

Putin, şubatta imzalanan kararnameyle, Türk uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücülere, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine vize uygulamasını kaldırmış ancak Türkiye kararnamede yer alan, söz konusu vatandaşlar için "görevlendirme şartı" aranması maddesine itiraz etmişti.

Türkiye'nin itirazları sonucu kararname yürürlüğe girmemişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Putin #türkiye #rusya
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