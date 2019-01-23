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Son dakika haberleri: Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi başladı! İlk açıklamalar geldi

Günübirlik Rusya'ya iş ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüşmelerinin sonucunu aldıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu

Son dakika haberleri: Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi başladı! İlk açıklamalar geldi

Günübirlik Rusya'ya iş ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık görüşmelerinin sonucunu aldıklarını ifade etti.

Putin şunları söyledi:

"Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur.

Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu ifadeleri kullandı:

"Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Putin #görüşme
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