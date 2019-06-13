Hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Kütahyalı, bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanıyor

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.



Kütahyalı'nın bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.



En son yapılan duruşmada, sanık Kütahyalı'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye, "reddihakim" talebine yönelik bir dilekçe gönderdiği belirtilerek, Kütahyalı'nın dilekçesinde, "Geçirdiği ağır rahatsızlık ve şehir dışı işleri dolayısıyla duruşmaya katılamadığı, hakkında yakalama kararı yokken mahkeme hakiminin, elini masaya vurup, 'Ben kararımı verdim, benim kararım hazır, bir sonraki celseye karar duruşmasına gelir gibi gelin.' dediği, savunması alınmadığı ve savcılıkta dinlenilen tanıkları dinlenilmediği için savunmanın kutsallığı ilkesinin çiğnendiği ve hakkında en başından beri hüküm kurulduğu için reddi hakim talebinde bulunduğu"na yönelik ifadeler kullandığı aktarılmıştı.



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