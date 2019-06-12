Real Market işçileri "Bizlerin tazminatlarından yasal olarak sorumlu oldukları halde 19 aydır ödemeyen Beğendik, Metro Gros Market ve Media Markt'tan alışveriş yapmayın" açıklaması yaptı

Real Market işçileri tarafından yapılan açıklama şöyle:



"İşçi ve hak düşmanlığına ortak olmayın!



Bizler hileli bir iflas sonucu kapanan Real Hipermarketlerde çalışan işçileriz. Aramızda 5 yıl ile 20 yıla yakın süre çalışan arkadaşlarımız var. Real Hipermarketler Alman Metro Group AG'nin işletmelerindendir. Bu işletmeler Türkiye'de 1998 yılında faaliyete başladı, 2014 yılında BEĞENDİK Marketlere satıldı. Daha sonra BEĞENDİK Real Hipermarketler için iflas erteleme ile mahkemeye başvuru yaptı. 27.07.2017 tarihinde Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi REAL'in iflasına karar veriyor ve tüm mağazaları da kapanıyor. Mağazaların tamamı kapandı. İflas kararı daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafından iptal edildi. Bir anlamda iflasın hileli olduğuna karar verilmiş oldu. Hileli bir şekilde iflasa sürüklenen ve tüm mağazaları kapatılan Real Hipermarketlerde çalışan 1700 Real Market işçisinin büyük çoğunluğunun yasal tazminatları ödenmedi. İşsiz kaldılar, işsizlik cehennemine atıldılar. Alman perakende tekeli METRO Group AG ve yerli parababası BEĞENDİK işbirliği içerisinde, yasal tazminatlarımızdan sorumlu olmalarına rağmen 19 aydan beri tazminatlarımızı ödemediler.



Bizlerin kıdem-ihbar tazminatlarından yasal olarak BEĞENDİK Mağazaları tamamen sorumludur. 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesine göre ve yargı kararlarına, İş Hukuku Profesörü Fevzi Şahlanan'ın bilimsel görüşüne göre ayrıca işçinin her koşulda bir hak kaybına uğramaması için de BEĞENDİK'e satıldığı 2014 tarihine kadar olan süreden aynı zamanda Metro Group AG ve bağlı işletmesi Metro Gross Market ve



Yasal tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz! Hepimizin ailesinin geleceği, birikimi olan tazminatları hileli iflas oyunları ile gasp edilmeye çalışılıyor. İflas davalarının sonuçlanmadığı gerekçesi ile mahkemeler tazminat davalarına bakmıyor. Geçen süre içerisinde enflasyon-devalüasyon nedeniyle yıllardan beri yasal birikimlerimiz olan kıdem tazminatlarımızın değeri düşüyor. Bizler, Real Market işçileri olarak yasal tazminatlarımızı gasp etmeye çalışan işçi ve hak düşmanı parababalarına karşı aylardan beri her türlü baskıya karşın mücadele ediyoruz. Sizlerin mücadelesi aynı zamanda üyeleri olduğumuz halde bizleri ortada bırakan işverenlerin-parababalarının safında yer alan sarı sendikacılığa karşı da bir mücadeledir. Üyeleri olmadığımız halde DİSK/Nakliyat-iş Sendikası öncülüğünde mücadelemiz devam ediyor. Halkımıza, sizlere bir çağrımız var. "Haksızlık Karşısında Susmayın, Haksızlık Karşısında Susanlar Dilsiz Şeytandır" Sizlerin yasal tazminatları ödenene kadar, BEĞENDİK MAĞAZALARINDAN, METRO GROSS MARKETLER VE



ulusal.com.tr







"İşçi ve hak düşmanlığına ortak olmayın!Bizler hileli bir iflas sonucu kapanan Real Hipermarketlerde çalışan işçileriz. Aramızda 5 yıl ile 20 yıla yakın süre çalışan arkadaşlarımız var. Real Hipermarketler Alman Metro Group AG'nin işletmelerindendir. Bu işletmeler Türkiye'de 1998 yılında faaliyete başladı, 2014 yılında BEĞENDİK Marketlere satıldı. Daha sonra BEĞENDİK Real Hipermarketler için iflas erteleme ile mahkemeye başvuru yaptı. 27.07.2017 tarihinde Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi REAL'in iflasına karar veriyor ve tüm mağazaları da kapanıyor. Mağazaların tamamı kapandı. İflas kararı daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi tarafından iptal edildi. Bir anlamda iflasın hileli olduğuna karar verilmiş oldu. Hileli bir şekilde iflasa sürüklenen ve tüm mağazaları kapatılan Real Hipermarketlerde çalışan 1700 Real Market işçisinin büyük çoğunluğunun yasal tazminatları ödenmedi. İşsiz kaldılar, işsizlik cehennemine atıldılar. Alman perakende tekeli METRO Group AG ve yerli parababası BEĞENDİK işbirliği içerisinde, yasal tazminatlarımızdan sorumlu olmalarına rağmen 19 aydan beri tazminatlarımızı ödemediler.Bizlerin kıdem-ihbar tazminatlarından yasal olarak BEĞENDİK Mağazaları tamamen sorumludur. 1475 sayılı İş Kanununun 14. Maddesine göre ve yargı kararlarına, İş Hukuku Profesörü Fevzi Şahlanan'ın bilimsel görüşüne göre ayrıca işçinin her koşulda bir hak kaybına uğramaması için de BEĞENDİK'e satıldığı 2014 tarihine kadar olan süreden aynı zamanda Metro Group AG ve bağlı işletmesi Metro Gross Market ve Media Markt da sorumludur.Yasal tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz! Hepimizin ailesinin geleceği, birikimi olan tazminatları hileli iflas oyunları ile gasp edilmeye çalışılıyor. İflas davalarının sonuçlanmadığı gerekçesi ile mahkemeler tazminat davalarına bakmıyor. Geçen süre içerisinde enflasyon-devalüasyon nedeniyle yıllardan beri yasal birikimlerimiz olan kıdem tazminatlarımızın değeri düşüyor. Bizler, Real Market işçileri olarak yasal tazminatlarımızı gasp etmeye çalışan işçi ve hak düşmanı parababalarına karşı aylardan beri her türlü baskıya karşın mücadele ediyoruz. Sizlerin mücadelesi aynı zamanda üyeleri olduğumuz halde bizleri ortada bırakan işverenlerin-parababalarının safında yer alan sarı sendikacılığa karşı da bir mücadeledir. Üyeleri olmadığımız halde DİSK/Nakliyat-iş Sendikası öncülüğünde mücadelemiz devam ediyor. Halkımıza, sizlere bir çağrımız var. "Haksızlık Karşısında Susmayın, Haksızlık Karşısında Susanlar Dilsiz Şeytandır" Sizlerin yasal tazminatları ödenene kadar, BEĞENDİK MAĞAZALARINDAN, METRO GROSS MARKETLER VE MEDIA MARKT 'lardan alış veriş yapmayın. Işçi ve hak düşmanlığı yapan bu marketleri BOYKOT etmeye çağırıyoruz."