Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıların faili ve planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

11 Mayıs 2013... Bu fotoğrafla kazındı Türk Milletinin aklına.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Belediye ve PTT binaları önünde bomba yüklü araçlarla yapılan terör saldırılarında 53 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 33 sanığın yargılandığı davada hükmünü açıkladı. İşte o 53 vatandaşımızın katili olduğu gerekçeksiyle yargılanan sanık Nasır Eskiocak, tam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.



Eskiocak'a verilen cezanın gerekçesi, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 5'i çocuk 53 kişiyi öldürmek.



Hain saldırıyı, saldırıdan dört ay sonra IŞİD üstlenmilşti. Ancak Emniyet 2 Ekim 2013’te bu iddiayı kesin bir dille reddederek ‘Failleri yakaladık’ demişti. Daha sonra 27 Mart 2013’teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı toplantısında Tacan İldem, bombalı saldırının ‘El Kaide unsurlarınca yapıldığını‘ söylemişti.





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