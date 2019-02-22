banner1002
Vicdanı kıt ülkeler bile korkar
Vicdanı kıt ülkeler bile korkar
Boğaz kapatıldı
Boğaz kapatıldı
Küresel piyasaların gözü FED'de
Küresel piyasaların gözü FED'de
AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop
AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop

Son dakika haberleri... Reyhanlı saldırısında yeni gelişme: Aykan Hamurcu gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Reyhanlı saldırısında yeni gelişme: Aykan Hamurcu gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiği bilgisine ulaştı.

Polis, düzenlenen operasyonda Hamurcu'yu gözaltına aldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.

Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.

Firari sanıklardan Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #aykan hamurcu #hatay #reyhanlı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.