Rize'de sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Sokakta oynayan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) kaybolmasının ardından başlatılan aramalar gece boyunca sürdü. Çocukları bulmak için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar bölgedeki çay tarlaları, inşaat ve evlerde arama yaptı

Rize'de sokakta oynadıkları sırada kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.



Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde sokakta oynayan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım'ın (5) kaybolmasının ardından başlatılan aramalar gece boyunca sürdü.



Çocukları bulmak için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar bölgedeki çay tarlaları, inşaat ve evlerde arama yaptı.



Çalışmaları, Kaymakam Vedat yılmaz ve Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu yakından takip etti.



Gün ağarmasının ardından ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek veriyor.



Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katıldı.



Öte yandan, ilçedeki MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtları gece boyunca polis ekiplerince incelendi. Bazı görüntüler, ailelere ve yakınlarına izlettirildi.



ulusal.com.tr





















Barış Yıldırım​







Selim Yağız Özkan