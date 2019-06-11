banner1005
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
Kuvvetli sağanak ve dolu geliyor
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride arandığı belirlendi

Son dakika haberleri... 'Rızgar Torhildan' kod adlı Felat Kocakaya etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Lice kırsalına yapılan operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmişti. Böylece Lice kırsalındaki operasyonda, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #felat kocakaya #rızgar torhildan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.