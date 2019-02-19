Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, "Türk askeri ilkbaharda S-400 eğitimlerine başlayacak" dedi

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türk askerinin ilkbaharda S-400 füze savunma sistemleri eğitimlerine başlayacağını açıkladı.



Sputnik'e Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 füze savunma sistemleri tedarik anlaşmasının gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Kladov, "Anlaşma, takvime kati biçimde uyularak başarılı bir şekilde ifa ediliyor. Türk askeri, anlaşmanın koşullarına uygun olarak ilkbaharda S-400'ler konusunda eğitim almaya başlayacak" dedi.



"TESLİMATA İLİŞKİN DETAYLAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK"



Kladov, S-400 bataryalarının teslimatına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağını söyledi.



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